Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 18:56

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:56

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."