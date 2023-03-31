Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı lanetliyorum, bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."
İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 31, 2023
Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı.
Sabredin, birlikte değiştireceğiz.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Soylu'dan ilk açıklama
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler