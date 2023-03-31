Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı lanetliyorum, bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 18:56
Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz
Abone Ol google-news

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."


Selahattin Demirtaş İyi Parti HDP

İlgili Haberler

İyi Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleşti, konuya dair Taylan Yıldız Cumhuriyet'e konuştu

İyi Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleşti, konuya dair Taylan Yıldız Cumhuriyet'e konuştu
Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 'İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran fail yakalandı'

Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 'İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran fail yakalandı'
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyaret!

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyaret!

En Çok Okunan Haberler