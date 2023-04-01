Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı, Erdoğan'ı hatırlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf üzerinden başlayan tartışmaya eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş, Erdoğan'ın geçmişteki mitinglerde Kur'an-ı kullandığı görüntüleri paylaşarak, "Milletin parasını çalmak mı, yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:01
Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı, Erdoğan'ı hatırlattı!
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf üzerinden hedef alınmasına yönelik tartışmalar ve açıklamalar sürüyor.

Tartışmaya, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.

"HANGİSİ GÜNAH?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki seçim mitinglerinde Kur'an Kerim'i kullandığı görüntüleri paylaşan Selahattin Demirtaş, şu soruyu yöneltti:

"Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?"


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