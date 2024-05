DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş’a ziyaret

Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:07

Güncelleme: 22.05.2024 - 09:07

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, “Sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, bütün Türkiye halklarına ‘Dışarıdakiler de demokrasi mücadelesinden zerre geri adım atmasınlar, dayanışma içinde olsunlar’ mesajını veriyorlar” dedi. Bakırhan, "normalleşme" sürecine ilişkin "Kobani kumpas davasında verilen cezalar görülünce 83 yaşındaki Makbule anne Hatice Yıldız, sedye ile cezaevinde yatıyorken, paşaların bırakılması aslında bu yumuşama sürecine Kürtlerin, emekçilerin, devrimcilerin dahil olmadığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Bakırhan ve Hatimoğulları, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

"HER İKİSİNİN DE MORALİ YÜKSEK''

Hatimoğulları, "Her iki eş başkanımızın da moralinin çok yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Bugün sevgili Selahattin Demirtaş'la yaptığımız görüşmede her zamankinden daha moralli, her zamankinden bu süreci en geniş şekilde göğüsleyen vakur duruşuyla bu davayı geniş bir biçimde analiz eden bir duruşla karşıladığını bütün Türkiye kamuoyunun bilmesini isteriz. Sevgili Selahattin Demirtaş dün olduğu gibi parti genel başkanlığımızı ve eş genel başkanlığımızı yürüttüğü dönemdeki gibi aynı moral ve motivasyonla durmaktadır. Bu karar sevgili Figen'e, sevgili Selahattin'e zerre geri adım attırmamış, mücadelelerini daha bilemiştir.

"DEMOKRASİDEN ZERRE GERİ ADIM ATMASINLAR"

Sevgili Selahattin Eş Başkanımız ve sevgili Figen Yüksekdağ şu mesajı bütün Türkiye halklarına veriyorlar: 'Bizler içeride çok moralliyiz, herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Dışarıdakiler de demokrasi mücadelesinden zerre geri adım atmasınlar, dayanışma içinde olsunlar' mesajını yüksek bir biçimde verdiler. Sevgili Selahattin Demirtaş, bugün bütün selam sevgilerini siz basın emekçilerine ve Türkiye'deki bütün halklara ilettiğini bir kez daha altını çizmek isterim."

Tuncer Bakırhan ise "IŞİD'e verilen mücadelede Kürtler, Türkler, Türkiye halkları ortak bir zafer elde ettiler. Maalesef bu zafer Türkiye'de kutlanması gerekirken bir yargılanma aracı haline getirildi. Selahattin başkan başta partimiz halklarımız olmak üzere Türkiye'deki diğer siyasi parti ve kurumlara da teşekkürlerini iletti" dedi.

BAKIRHAN: YUMUŞAMA SÜRECİNDE KÜRTLERİN DAHİL OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU

Hatimoğulları ve Bakırhan, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, "Yeni anayasa tartışmaları, normalleşme" süreçlerine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Hükümet bir seçim kaybetti. Bu seçim sonuçlarında ortaya çıkan durumu telafi etmek için bir normalleşme, yumuşama söyleminde bulundu. Biz de anlamaya, izlemeye çalıştık. Kobani kumpas davasında verilen cezalar görülünce 83 yaşındaki Makbule anne Hatice Yıldız, sedye ile cezaevinde yatıyorken, paşaların bırakılması aslında bu yumuşama sürecine Kürtlerin, emekçilerin, devrimcilerin dahil olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Gerçek bir normalleşmeden yanayız. Gerçek bir normalleşmede hukukun eşit işlemesi gerekiyor. Şu anda bize yansıyan bir normalleşme sürecinin de olmadığını belirtmek istiyorum."