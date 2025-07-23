Selçuk Bayraktar paylaştı... 'Yerli ve milli' sosyal medya: 'Ahlaklı yapay zeka' da varmış!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL’in genel kullanıma açıldığını duyurdu.

Bayraktar’ın açıklamasına göre, uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü ve App Store’un “Sosyal Ağ (Social Networking)” kategorisinde en çok indirilen ücretsiz uygulamalar arasında zirveye yerleşti.

Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtım videosunda dikkat çeken detaylar arasında reklam ve sansür bulunmaması, ayrıca yerli yapay zeka modeli T3 AI’nın entegrasyonu öne çıktı. “Ahlaklı yapay zeka” prensibiyle geliştirilen T3 AI, kullanıcıların etiketlediği gönderilere hızlı yanıtlar verebiliyor ve farklı dillerdeki içerikleri anlayarak çok yönlü etkileşim sunuyor.

NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcılarına güvenli, reklamsız ve özgür bir sosyal medya deneyimi sunmayı amaçlıyor. Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin paylaşılabildiği platform, aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI sayesinde kullanıcı etkileşimini artırıyor.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

NEXT Teknofest Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin paylaşıldığı yerli bir sosyal medya platformudur. Uygulama, hem iOS hem de Android cihazlar için kullanılabilir.

Uygulamayı indirmek için:

App Store veya Google Play üzerinden “NEXT Teknofest Sosyal” uygulamasını indirin.

Uygulamayı açtıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

Sunucu seçimi ekranında TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçin.

“T3 SSO ile Devam Et” seçeneğine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.