Selçuk Belediyesi'nden öğrencilere ve dar gelirlilere destek

Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:25

CHP’li belediyeler sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı kesimlere destek çalışmalarını sürdürüyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin sosyal ve ekonomik destek sağlayan çalışmalarını anlattı.

“GELİN SOSYALLEŞİN, DIŞARI ÇIKIN, DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKMAYIN”

Sengel, ilçedeki Ferahlı Parkı'nda yer alan Ferahlı Büfe’de çayı 5 TL'ye, suyu 3 TL'ye satarak yurttaşların ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda sosyal hayatın gerisinde kalmamasını sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yoksullaşmanın fazlalaştığı ve derinleştiği bir dönemde ekonomik olarak krizde olan vatandaşlarımızın biraz sosyalleşebilmesi, ferahlayabilmesi, cebindeki parayı düşünmeden rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için bu büfeyi açtık. Dedik ki evet dışarıda ekonomi çok kötü olabilir. Ancak bu alanlar sizlere ait. Gelin sosyalleşin, dışarı çıkın, dışarı çıkmaktan korkmayın. O anlamda çayı gelip de 5 liraya içebilecekleri, bir arada durabilecekleri… Bilhassa emekliler için durum o kadar vahim ki… 10 bin liraya, 12 bin liraya mahkum edilmiş olan emeklilerin sosyalleşmesi en rahat edecekleri dönemlerde birçok şeyden mahrum kalıyorlar. Açtığımızdan beri de alan daimi olarak birçok vatandaşa hizmet eder pozisyona geldi. Dedi ki biz kendimize ait olan tesislerde bu konuya önemle değineceğiz. Sadece büfe anlamında değil aynı zamanda diğer alanlarımıza yani Efes Selçuk Belediyesi'nin işletmelerinde de emekli olduğunu söyleyen kişilere hemen belli bir oranda indirim de yapılıyor. Bu şekilde de en azından onlara bir katkı sağlamaya çalışıyoruz."

“EMEKLİLER İÇİN BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYORDU”

İlçede yaşayan emeklilere yönelik olarak Emekli Efeslim Kart uygulaması başlattıklarını da aktaran Sengel, şöyle konuştu:

“Emekliler için bir şey yapmamız gerekiyordu. Çünkü bu dar boğazın en çok etkilenenler diye. Elektriklerini ödemek zorundalar ve sularını. Kirada olanları söz konusu ve 10 bin lirayla bu hayat şartlarında geçinilmesi mümkün değil. O yüzden Şubat 2024 itibarıyla bizim bir şey yapmamız gerekiyor deyip Emekli Efeslim Kartı çıkardık ve her ay düzenli olarak onlara belli bir meblağ veriyoruz ki onlar da ihtiyaçlarını bizim esnafımızdan karşılayarak o döngünün içerisinde hem yer alsınlar hem de bir nebze rahat etsinler istiyoruz.”

“EKMEĞE DE ÇOK DAHA UYGUN FİYATLARA ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ”

İlçede Halkın Kasabı ve Halk Ekmek fırınını da hayata geçireceklerini belirten Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılından bu yana derinleşen bir yoksulluk ağı var. Bunu her seferinde dile de getiriyoruz ve ekonominin gittikçe felaket hale geliyor olması ve ne yazık ki eylül, ekimden sonra daha da derinleşen yoksunluğun olması, başta emekliler olmak üzere maaşları sebebiyle çocuklara yansıyor, ailelere yansıyor. Bunların da çok ciddi sıkıntıları var. En temel gıdalar olan ekmekten, sudan ve etten mahrum kalıyorlar. Çünkü fiyatları inanılmaz derecede yüksek. O yüzden çok yakın bir zamanda İZTARIM marifetiyle birlikte Halkın Kasabı'nı Efes Sulçuk'ta açmaya başlayacağız. Bu şekilde en azından bu noktada bir değer hissettirebileceğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlara da bir katkımız olacak. Yine bunun yanında Halk Ekmeklerimiz var ama çok daha uygun fiyatlara çekebilmek adına bir fırın kuruyoruz. Halk Ekmek’e başlayacağız. En azından temel ihtiyaçlardan bir tanesi olan ekmeğe de çok daha uygun fiyatlara erişimi sağlayacağız.”

“HERKESİ EŞİTLER BİR VAZİYETE HAİZ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çocukların anne karnına düşmeye başlamasından itibaren güzel beslenmesi gerektiğini de belirten Sengel, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Öğrenciler bizim için çok kıymetliler. Öğlen yemeklerini bile yiyemeyen öğrenciler vardı ve onları rencide etmeden bu işe bir yol bulmamız gerekiyordu. Onlar için de çocuklar için gıda dayanışması, hamileler için hamilelik kolisi. Onlarla birlikte oluşturduğumuz o dayanışma ağını aslında yardımlaşmadan ziyade bir dayanışma. Yan yana, el ele tutuşarak o dayanışmayı sağlamak adına halkın da işin içerisinde olduğu çocuklara öğle yemeklerini yiyebilecekleri, annelerine teslim edilen koliler oluşturuyoruz. Her cuma günü bunları teslim ediyoruz. Onları hafta içerisinde çocukların beslenme çantalarını anneleri yerleştiriyorlar. Hamileler için gıda kolisi de aynı şekilde. Anne karnına düşüp de çocuk bir embriyoyken bile Efes Selçuk'ta sağlıklı beslenmesini istiyoruz. O yüzden folik asit destekli bütün organik yiyecekleri de onlara teslim ediyoruz. Biz dayanışma ağını gittikçe büyütüyoruz. Geçen dönemden bu yana sosyal belediyecilik anlamında CHP’li tüm belediyeler gibi elimizden geldiğince yapıyoruz. Kentin kendi kendine yetebilir hale gelmesi ve yardımlaşmadan ziyade dayanışma kültürünü artırarak aslında herkesi eşitler bir vaziyete haiz olmaya çalışıyoruz.”

"LİSE ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARINDA ÖĞLE YEMEKLERİNİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lise çağındaki öğrencilerin beslenmelerine destek olmak için de çalışma yürüteceklerini kaydeden Sengel, şunları söyledi:

“4+4+4 eğitim sisteminden sonra, köyler mahalleye de döndükten sonra çevre köylerdeki çocuklar merkeze taşınmak zorunda kalıyor. Çevre köylerde taşınan çocukların öğlen yemeklerini geçirebilecekleri bir alan söz konusu değil. Biz de o yüzden onlara sadece gıda kolisi değil aynı zamanda aşevimiz vasıtasıyla da öğle yemeği vermeyi düşünüyoruz. Genç Efeslim Kart’la esnafla bir arada bir şeyler yapıp lise çağındaki çocuklarında öğle yemeklerini bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Kent lokantası gerçekten müthiş bir iş. O konuda da kimi çalışmalar içerisindeyiz. Hem böylece bütün vatandaşlara yayılabilecek tabildot şeklinde verebileceğimiz uygun fiyatlı yemeklerle de ilgili çalışmamız söz konusu."