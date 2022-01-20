Selçuk Kozağaçlı Covid-19'a yakalandı: Avukatı durumunu açıkladı
Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı koronavirüse yakalandı. Kozağaçlı'nın avukatlarından Çiğdem Akbulut, cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı ve ÇHD Davası’nda tutuklu bulunan Avukat Selçuk Kozağaçlı, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ÇHD, hapishane koşullarının tutukluların sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Olayla ilgili cumhuriyet.com.tr'ye konuşan ÇHD'li avukat Çiğdem Akbulut, Kozağaçlı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"MERDİVENLERDEN DÜŞÜP BAŞINI VURDU"
Kozağaçlı'nın 4 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan Akbulut, 5 Ocak'taki duruşmasının ardından Silivri Kapalı Cezaevi'ne getirildiğini ve tek başına karantinaya alındığını belirtti.
Kozağaçlı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığını aktaran söyleyen Akbulut müvekkilinin geçen hafta dengesini kaybederek düşüp başını vurduğunu ancak salgın nedeniyle zorlaşan hastaneye sevk süreçleri, karantina koşullarını uzatacağı gerekçesiyle sevkini talep etmediğini belirtti.
"REVİRDE TEDAVİ EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"
"Düşmeden kaynaklı ağrıları devam eden Genel Başkanımızın, hapishane revirinde basit tıbbi müdahaleler ile tedavi edilmeye çalışılmakta iken bugün itibari ile de Covid pozitif olduğunu öğrendik" diyen Akbulut, "Son birkaç gündür boğaz ağrısı, halsizlik ve yüksek ateş şikayeti bulunan Av. Selçuk Kozağaçlı’nın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sözde tedbirler kapsamında karantina hücresinde tutulmakta ve kimse ile temas edemez halde iken dahi yakalanılan salgın, en başta sağlıksız hapishane koşullarının bir göstergesidir" diye konuştu.
"TUTUKLULUK HALİNE SON VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"
"Genel Başkanımızın yaşadığı bu sorun, uzun tutukluluğun ve sağlıksız hapishane koşullarının bir sonucudur" diyen Akbulut, "Artık bir tedbir olmaktan çıkıp doğrudan cezalandırma aracına dönen tutukluluk haline son verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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