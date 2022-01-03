ÇHD'den Selçuk Kozağaçlı ile 21 avukatın duruşmasına çağrı
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), yurttaşları, tutuklu avukatların davasına tanık olmaya çağırdı. Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in de aralarında bulunduğu 22 avukatın yargılandığı davanın duruşması 5, 6 ve 7 Ocak’ta görülecek.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımda, 2017'nin eylül ayında gözaltına alınan ve tutuklanan ÇHD üyeleri ve yöneticilerinin, 5, 6 ve 7 Ocak'ta görülecek davaları için çağrıda bulundu.
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD üyesi Barkın Timtik'in de aralarında bulunduğu tutukluların devam eden davalarına ilişkin yapılan açıklamada, tanıkların beyanlarının güvenilir olmadığı ve usule aykırılıklarla dolu olduğu söylendi. Ağustos 2020'de ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik'in de bu davadan tutuklu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "yargılanma hakkının ihlal edildiği" ifadelerine yer verildi.
"GELİN VER GÖRÜN"
Tüm demokratik kesimlere çağrıda bulunduklarını belirten ÇHD'nin açıklamasında, "Sizi bu duruşmaya tanık olmaya davet ediyoruz, gelin ve arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını görün" denildi.
Genel Başkanımız Avukat Selçuk Kozağaçlı ve Üyemiz Avukat Barkın Timtik'in tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm demokratik kesimleri davet ediyoruz.— Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) January 1, 2022
???5-6-7 Ocak 2022
??Silivri Hapishane Kampüsü Duruşma Salonu #567OcaktaSilivrideyiz https://t.co/Acq9dmNeW6 pic.twitter.com/J5oZ53ICly
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