Selçuk’ta öğrenciler okula bisikletle gitti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli farkındalık yaratmak için Selçuk Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ile okula bisikletle gitti. Yerel sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla yapılan “Okula Pedalla” etkinliğinde velilerin gözetiminde oluşturulan öğrenci grupları, belli bir noktada buluşarak balonlar ve çiçeklerle okula kadar pedal çevirdi. 17 Eylül 2022 Cumartesi günü ise Konak İskelesi’nde buluşan bisiklet grupları İnciraltı Kent Ormanı’na sürüş düzenledi.

İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI TANITILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı (EU Support to İzmir Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP İzmir) tanıtacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut’un da katılacağı toplantının ev sahipliğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstlenecek. Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen SUMP İzmir destek projesi daha güvenli, temiz, erişilebilir ve ucuz hareketlilikle kentin yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kapsam belirleme ve insan odaklı hareketlilik verisi toplama, strateji geliştirme, eylem planları oluşturma ve kapasite geliştirme gibi aşamaları olan SUMP İzmir, 2 yılda tamamlanacak. Plan stratejik belge niteliği taşıyacak ve kurum un daha kolay uluslararası kredi bulmasına, kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Ortak aklı odağına alan plan, kentteki sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarına kadar 200 paydaşla oluşturulacak.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planına AB Desteği Projesi’nin sözleşmesi Hollanda, Almanya, Belçika ve Türkiye firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi arasında 21 Haziran 2022’de imzalanmıştı.

OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ’NDE BİSİM’LER ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca etkinliklerle tanıtacağı Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günü olan 22 Eylül’de, SUMP lansmanının ardından Otomobilsiz Kent Günü’nü kutlayacak. İzmir’de dokuzuncusu düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü’nde trafiğe kapatılacak Gaziosmanpaşa Bulvarı çocuk yogasından zumbaya, en yavaş bisiklet turnuvasından tay-tay bisiklet turnuvasına kadar gün boyu sürecek etkinliklerin adresi olacak. Otomobilsiz Kent Günü’nde BİSİM bisikletleri ise ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ise farkındalığı kent geneline yaymak için 19-20-21 Eylül’de işe bisikletle gelip gidecek.