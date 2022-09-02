Selde kayboldu, 1 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen çarşamba günü sağanak sonra oluşan sel sularına kapıldığı şüphesiyle arama kurtarma çalışması başlatılan Feridun Sönmezoğlu'nun (70), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 09:02
Selde kayboldu, 1 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu
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Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi’ndeki bağevinde oturan Feridun Sönmezoğlu, geçen çarşamba günü öğlen saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini belirterek yola çıktı. Bağevinden ayrılan Sözmezoğlu’nun Bursa’daki evine gitmediğini öğrenen ablası, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda, Feridun Sönmezoğlu’nun 31 Ağustos Çarşamba günü Kumyaka Mahallesi’nde meydana gelen sele kapıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

CESEDİNE ULAŞILDI

Çalışmaları bölgedeki derelerin çevresinde yoğunlaştıran ekipler, bağevinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında Sönmezoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Dere yatağından çıkartılan Sönmezoğlu’nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Bursa sel dere yatağı

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