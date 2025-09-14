Selefilik İsmailağa’da mı örgütleniyor: ‘8 bin kişilik ordumuz var, içeriyi temizleyebiliriz’

IŞİD, El-Kaide ve Hizbullah bağlantılı isimlerle işbirliği görüşmelerini sürdüren Hizbut Tahrir, İsmailağa cemaatinin “gölge elebaşısı” Mahmut Eren’le de görüştü. İsmailağa’dan kovulan Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’da selefiliğin yükseldiğini iddia etti. Hizbut Tahrir ve Eren görüşmesine dikkat çeken Cübbeli Ahmet; cemaatin hocalarından Hasan Yaşar’ın “H. Polat” adlı bir öğrencisiyle arasında geçen diyaloğu aktardı. Cübbeli Ahmet; H. Polat’ın Kemalistleri katletmeye yönelik; “8 bin kişilik bir ordunuz var. Önce içeriyi temizlersiniz. Yani çok basit” dediğini, Yaşar’ın da “Bunlar güzel hayaller. Hemen olmaz bunlar” yanıtını verdiğini aktardı.

Yargıtayca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi, Türkiye’deki faaliyetlerini diğer tarikat ve cemaatlerle işbirliğine giderek arttırmayı hedefliyor. Derginin bu kapsamda sürdürdüğü görüşme trafiği ise Türkiye’de “selefiliğin” yükselmesi açısından tehlike oluşturuyor.

EBU HANZALA, MOLLA MİZGİN, YILDIZ VE SARI İLE TEMAS...

Dergi bu kapsamda bugüne değin; IŞİD ve el-Kaide bağlantılı selefi Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) ve eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin teminatçısı Hizbullahçı Mehmet Beşir Varol (Molla Mizgin), İncil basım ve dağıtımı yapan “Müjde Yayınevi”ne bombalı saldırıda bulunan “Vasat cemaati”nin elebaşısı Şahımerdan Sarı ve “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” görüşüyle bilinen Nurettin Yıldız’ı ziyaret etmişti.

BÜROKRASİYE DE EL ATMIŞLARDI

Bu isimlerin yanı sıra dergi üzerinden Hizbut Tahrir; “Köklü Değişim Medya” adlı sosyal medya hesabından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bahattin Cizreli’yle görüştüklerini duyurmuştu.

İSMAİLAĞA’YLA DA TEMAS KURDULAR

Dergi; 3 Eylül’de de İsmailağa cemaatinden “gölge elebaşı” Mahmut Erenle’de bu kapsamda görüşme gerçekleştirdi. Dergi temsilcileri; İsmailağa cemaatinin yaşamını yitiren elebaşısı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun damadı ve mevcut elebaşı Hasan Kılıç’ın ardından posta oturması beklenen Mahmut Eren’i ziyaret etti. Dergi temsilcilerinden biri ise Köklü Değişim Dergisi başyazarı ve Hizbut Tahrir Türkiye Temsilcisi Mahmut Kar’dı.

CÜBBELİ, HİZBUT TAHRİR’İN ‘SELEFİLİĞİ’ GENİŞLETTİĞİNİ ANLATTI

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen ve İsmailağa’dan kovulan Ahmet Mahmut Ünlü, önceki gün dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ünlü, 11 Eylül’de taraftarlarına verdiği haftalık sohbette; Hizbut Tahrir’in görüşmelerine ve İsmailağa cemaati içinde selefiliğin arttığını söyledi. Sohbetinde İzmir’de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısını düzenleyen “IŞİD” taraftarı 16 yaşındaki saldırgana değinerek, Hizbut Tahrir’in tehlikesini anlattı.

İBDA-C CÜBBELİ VE KONAKÇI’YA SUİKAST DÜZENLEYECEK İDDİASI!

“Hizbut Tahrir bir daha hortladı. Hizbut Tahir’in faaliyetleri arttı. Muhammed Emin Yıldırım, Halis Bayuncuk, Nurettin Yıldız, İBDA-C birleştiler” diyen Ünlü, geçen hafta, karakol saldırısından önce, İstanbul Emniyeti’nin selefi terör örgütü İBDA-C’nin kendisine ve kadınlara ve Atatürk’e karşı vaazlarıyla tepki çeken imam Halil Konakçı’ya suikast düzenleyeceğine ilişkin yazı gönderildiğini iddia etti.

CEMAAT ‘SELEFİ’ YETİŞTİRİLİYOR İDDİASI

İBDA-C’nin İsmailağa’da kol gezdiğini ileri süren Ünlü, Köklü Değişim ile Eren’in görüşmesini örnek gösterirken, cemaatin kurumu olan Yavuz Sultan Selim Gençliği Derneği’nde (YSSGD) gerçekleşen bir konuşmayı taraftarlarına aktardı. Ünlü, Mahmut Eren’in yakın hocalarından olduğunu ve YSSGD dersler veren Hasan Yaşar ile öğrencilerinden H. Polat arasında geçen diyaloğun, “Selefi - terörist yetiştirmeye kanıt” olarak gösterdi.

‘BUNLAR GÜZEL HAYALLER’

Ünlü’nün aktardığına göre Hasan Yaşar ve H. Polat arasında “Kemalistleri kesmek” konusu üzerine geçen diyalog şöyle:

“- H. Polat: ‘Savaşa girsen içindekileri temizleyebilirsin ama savaşa girmediğin sürece içindekileri temizleyemezsin. Bu Kemalistler çoğalacak yani.’

- Yaşar: ‘Ne yapalım yani. Çok kalabalık varsa savaşmadan bitiremeyeceğiz. Öyle mi? Kes kez bitmez diyorsun yani?’

- H. Polat: ‘Bence biz savaş ilan edip içeridekileri temizleyip sonra savaşalım yani hocam. 8 bin kişilik bir ordunuz var. Önce içeriyi temizlersiniz. Yani çok basit.’

- Yaşar: ‘8 bin kişiyi hepsini medreseden mi aldın sen?’

- H. Polat: ‘Hayır. 8 bin kişilik bir ordunuz var ya... Sizin emrinizde itaat eden.

- Yaşar: “Öyle mi, ediyorlar mı? Yapma be!’

- H. Polat: ‘Sadece şeyler etmez. Bazı orta rütbeliler, alt rütbeliler hemen hemen bizim.’

- Yaşar: ‘Ya tamam bunlar güzel hayaller. Bir şey demiyorum da yani hemen olmaz bunlar.’

- H. Polat: ‘Ben Kemalistlerin içinde yetişmiş biri olarak söylüyorum.’

- Yaşar: ‘Tamam. Senden bizde fazla yok işte.’

- H. Polat: ‘Vallahi hocam; bir şey olsa ilk savaşacağım kişi düşünsenize, yani ilk savaşacağım kişi akrabalarım olmasından, onların içindeki o nefreti gördüğüm için söylüyorum yani. Muhakkak şahit olmuşsunuzdur. Adamlar ciddi bir nefret besliyor.’”

‘BURASI BAĞIRA BAĞIRA SELEFİLİĞE GİDİYOR’

Bu diyaloğa ilişkin Cübbeli Ahmet’in; taraftarlarına; “Burada gençlik hareketi var. Burada ders okutan hocalar var. Bunun IŞİD zihniyetinden; ‘Askerinizin, polisinizin kafasını keseceğiz’ diyen zihniyetten ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Arkadaşlar resmen bağıra bağıra burası vehhabiliğe (selefilik) gidiyorum diyor. İçerideki bu konuşma kaydı bize kesme-asma kafasının olduğunu, gençlere bunun aşılandığını gösteriyor” uyarısında bulunması da dikkat çekti