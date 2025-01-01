Selfie çekerken 5 metre yükseklikten düştü!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 01.01.2025 - 10:33

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kışladüzü Mahallesi Kara Ali Paşa Caddesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, deniz manzarasını arkasına alan S.E., selfie çekeceği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Genç kadının yardımına koşan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan S.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.