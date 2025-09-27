Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selimiye Camisi'ndeki tepki çeken restorasyona mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı!

27.09.2025 14:27:00
ANKA
Edirne İdare Mahkemesi, tarihi Selimiye Camisi'nin kubbesinde planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI

Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

