Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kışla görüntülerine inceleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

DHA
03 Nisan 2022 Pazar, 17:43
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kışla görüntülerine inceleme
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçen haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti.

Ankara Mamak'ta Çıra'nın tezkeresini aldıktan sonra kışladan araç konvoyuyla çıktığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüntülerin ardından inceleme başlatıldığı iddia edildi. 


Asker

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