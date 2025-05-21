Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın ilk günü, bugün CHP ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Programın açış konuşmasını da yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul’da düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
21.05.2025 17:40:00
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ANKA
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul’da düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
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