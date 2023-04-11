Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:43

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:56

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı. Anket şirketlerinin araştırmaları ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına yer verdi.

Selvi, "Yeni anket çıktı... Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?" başlıklı yazısında, geçen haftalarda Habertürk TV canlı yayınını terk etmesiyle gündem olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in anketini aktardı.

4 BİN 745 KİŞİYE SORULDU

Optimar’ın 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusu yönelti.

Selvi'nin aktardığı sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıktı. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor.

DİĞER ANKETLERDE KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Öte yandan diğer anket şirketlerinin araştırmalarında Erdoğan'ın güç kaybettiği görülüyor. Yöneylem Araştırma'nın son anketine göre, Cumhurbaşkanı adaylarının kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra aldıkları oy oranı ise şöyleydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: 46.4

Recep Tayyip Erdoğan: 41.6

Muharrem İnce: 9.1

Sinan Oğan: 2.9