Selvi Kılıçdaroğlu İzmir’de çocuk ve kadın hizmetlerini inceledi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:21

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, öncülük yaptığı Türkiye Beslenme Saati projesiyle İzmir95 uygulamasının da yer aldığı işbirliği protokolünün imza törenine katılmak için geldiği İzmir’de yoğun temaslarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Sosyal Projeler Dairesi Yerleşkesi’ndeki faaliyetlere katılan ve sertifika alan Selvi Kılıçdaroğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu, ilçe belediye başkanlarının eşleri ve İzmirli kadınlar eşlik etti.

FİLM ÇEKEN KADINLARLA DA BİR ARAYA GELDİ

Selvi Kılıçdaroğlu, tesiste Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı. Masal Evi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ayrıca Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nde Kadın Tiyatro Topluluğu ile buluştu. Sinema filmi çeken kadınlarla da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Meslek Fabrikası ve Masal Evi’ne gelen kadınlara verilen meslek edindirme kursları hakkında bilgi aldı. Engelsizmir Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Farkındalık Merkezi’ni inceleyen Kılıçdaroğlu, fiziksel engelliler deneyimleme alanı ile karanlık oda deneyimi hakkında da yetkililerle konuştu. İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi’ni gezen Kılıçdaroğlu yerleşke misafirhanesinde konaklayan depremzedelerle de bir araya geldi.

“İNŞALLAH DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞACAĞIZ”

Selvi Kılıçdaroğlu, yoğun programını iftar yemeğiyle sonlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’nın personel ve yöneticileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, “İftar sofrasında sizinle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek bayramların daha da güzel olmasını diliyorum. Ettiğimiz duaların, tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız” dedi.