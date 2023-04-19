Selvi Kılıçdaroğlu yağmur altında ucuz et kuyruğunda bekleyenleri ziyaret etti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir’de ucuz et alabilmek sıraya giren kadınlarla yağmur altında bekledi.
Millet İttifakı'nı Cumhurbaşkanı adayı be CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde İzmir’de, ucuz et alabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halkın Kasabı’nın önünde kuyrukta bekleyen kadınlarla bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in eşlik ettiği Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, et kuyruğundaki kadınlarla çekilen fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:
“Bugün, çocuklarına sağlıklı ve uygun maddi koşullarda et ürünleri almak için yağmur altında bekleyen İzmirli anneler ile Halkın Kasabı’nda karşılaştım. Hepsinin duygusu yüreğimde. Onları rahatsız etmemek adına ziyaretimi kısa tuttum, hepsiyle sohbet etmeyi çok isterdim.”
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