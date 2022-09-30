Selvitopu derneklerle kentsel dönüşümü değerlendirildi

30 Eylül 2022 Cuma, 09:14

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayladığı 1/5000 ölçekli imar planını, bölgedeki muhtarların ardından bu kez kentsel dönüşüm derneklerinin temsilcileriyle değerlendirdi.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Karabağlar Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Meclis Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanvekili Baki Durmuş, Komisyon Üyesi Okan Aras, Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, Limontepe Kentsel Dönüşüm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Yüksel, Yüzbaşı Şerafettin Kentsel Dönüşüm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Cemal Uçuk, Karabağlar Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, Uzundere Köyü Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür ve Karabağlar Temsilciler Heyeti yöneticileri katıldı.

Başkan Selvitopu, 540 hektarlık bu alanda planlama yetkisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu hatırlatarak, ulaşım aksları, pazaryerleri, parklar, belediye hizmet ve gelişme alanları gibi konularda tespit ettikleri teknik eksiklikleri, bakanlığa bildireceklerini söyledi. Bu tespitlerin planlama sürecinde yeniden değerlendirilmesini ve düzeltilmesini beklediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “1/1000'lik planlar ne zaman, ne şekilde onaylanır bilmiyoruz. Burada bizim plan yetkimiz yok. Bakanlığa 'kentsel dönüşümde şu modeli, şu yöntemi uygulayın' deme şansımız da yok. Süreci sizler gibi yakından izliyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu buluşma kapsamında, Muhtar Sivaşan ve dernek yöneticilerinin görüşlerini, önerilerini de dinledi.

Dernek katılımcıları toplantı nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti. Uzundere Dernek Başkanı Gür, 1/5000'lik planla ilgili farklı kurumlarla görüştüklerini; gelecek günlerde dernekler olarak genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.