Semra Güzel'in tahliye talebine ret

Eski Diyarbakır Milletvekili HDP'li Semra Güzel'in, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:50
Semra Güzel'in tahliye talebine ret
Abone Ol google-news

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Eylül 2022'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Mahkeme tarafından tutuklanan Güzel hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Güzel ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Güzel, Volkan Bora ile çekilmiş fotoğraflarına ilişkin, "En başından beri söz konusu fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkar etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben de gitmedim. Birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti. Çözüm süreci keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi" dedi.

Güzel, tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.


Semra Güzel HDP

İlgili Haberler

Eski milletvekili Semra Güzel hakkında yeni bir iddianame düzenlendi

Eski milletvekili Semra Güzel hakkında yeni bir iddianame düzenlendi
AYM'den HDP'li Semra Güzel'in 'dokunulmazlık' talebine ret

AYM'den HDP'li Semra Güzel'in 'dokunulmazlık' talebine ret
HDP'li Semra Güzel'in tahliye talebine ret

HDP'li Semra Güzel'in tahliye talebine ret

En Çok Okunan Haberler