“Sen Ben Yok, Biz Varız” ile depremzedelere 10 milyon liralık destek

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası müzayede ile büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önderliğinde Halk TV Yeni Bir Sabah programı sunucusu, gazeteci İsmail Küçükkaya ve OvooArt Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Körpi işbirliğiyle 1 Mayıs’ta başlatılan ve 21 Mayıs’a kadar sürecek sanatla deprem dayanışma etkinliği aracılığıyla afetzedelere destek sunulacak. “Sen Ben Yok, Biz Varız” isimli etkinlikte OvooArt’ın katkılarıyla başlatılan büyük müzayedenin küratörlüğünü Denizhan Özer üstlendi. Bir Kira Bir Yuva müzayedesinde 800 eserin satılması ile depremzedeler için 10 milyon liralık bir kaynak oluşturulması hedefleniyor. Müzayededen elde edilecek gelir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlara destek için yürüttüğü “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına aktarılacak.

ESERLER ALICIYA TESLİM EDİLECEK

Sanatçılar eserlerini www.ovooart.com sayfası üzerinden müzayedeye sunacak. Hiçbir komisyon ve vergi alınmadan direkt bağış yoluyla yapılacak satışlarla eser makbuz karşılığı bağışçıya teslim edilecek. Elde edilecek gelir müzayede sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası hesabına işlenecek. Yollanan makbuzlarla muhasebe kayıtları eşleştirilecek ve eserler alıcılarına teslim edilecek.