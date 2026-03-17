Sendika başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına tepki: 'Gözdağı veriliyor'

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına yönelik tepkiler farklı kentlerde yapılan basın açıklamalarıyla artıyor.

Çorlu, İzmir, Kocaeli ve Kayseri’de düzenlenen eylemlerde sendikalar, siyasi partiler ve emek örgütleri Türkmen’in tutuklanmasını protesto etti.

ÇORLU’DA: “SINIF SENDİKACILIĞINA SALDIRI”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Emek Partisi İlçe Örgütü’nün çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada, işçiler ve parti üyeleri bir araya geldi.

“Mehmet Türkmen yalnız değildir” ve “Yaşasın sınıf sendikacılığı” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan İlçe Başkanı Erdal Koçer, tutuklamanın işçilere yönelik bir gözdağı olduğunu söyledi.

Koçer, “Hak arayan işçiler tutuklanırken, işçilerin hakkını gasp eden patronlar cezasız kalıyor. Mehmet Türkmen derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

İZMİR’DE: “HUKUKSUZ BİR ADIM”

İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada ise Emek Partisi İl Başkanı Elif Çuhadar konuştu.

Türkmen’in, Sırma Halı işçilerinin ücretlerini alamaması üzerine yürütülen direnişe destek verdiği için tutuklandığını belirten Çuhadar, bunun “hukuksuz bir adım” olduğunu ifade etti.

Çuhadar, “İşçilerin haklarını savunmak suç sayılıyor. Bu, işçi mücadelesinin önüne set çekme girişimidir” dedi.

KOCAELİ VE KAYSERİ: “SENDİKAL FAALİYET SUÇ DEĞİLDİR”

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla İzmit’te yapılan açıklamada da Türkmen’in tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Türkmen’in Gaziantep’te Sırma Halı işçilerinin ücretleri için yaptığı konuşma sonrası gözaltına alındığı ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Platform, “Sendikal faaliyet suç değildir” diyerek Türkmen’in serbest bırakılmasını talep etti.

Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu da Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamayla tutuklamaya tepki gösterdi.

Platform adına yapılan açıklamada, “Bu tutuklama yalnızca Mehmet Türkmen’e değil, tüm işçi sınıfına verilmiş bir mesajdır” denildi.

Açıklamada ayrıca, iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekilerek, “Patronlara yaptırım uygulanmazken, işçilere ve sendikacılara baskı artıyor” ifadeleri kullanıldı.