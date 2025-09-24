Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025
Taylan Gülkanat
Sendika kurucusu, basın açıklamasına katıldığı için ifadeye çağrıldı

Eğitim-İş kurucularından Hasan Kütük, sendikanın Adana’da düzenlediği basın açıklamasına katılım sağlaması üzerine ifadeye çağrıldı. Kütük, ‘Açıklama yapmadım, neden ifadeye çağrıldım? Türkiye’de örneğinin çok olduğunu düşünmüyorum’ dedi.

19 Haziran 2025 tarihinde Adana Atatürk Parkı’nda yapılan ve Eğitim-İş’in yıl sonu değerlendirmesini içeren “Tekinsiz Eğitim, Tekinsiz Gelecek” isimli basın toplantısında hiçbir açıklama yapmamasına karşın emniyete çağrılan Kütük’e “Basın açıklamasındaki pankart ve dövizleri siz mi hazırladınız?”, “Pankart ve dövizlerle ne anlatmak istediniz?” gibi sorular soruldu. 

‘TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİNİN ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kütük, “Arkadaşlarımızın açıklaması oldu ben de yanlarında olmak için gittim. Arkadaşlarımız bana ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Emniyete gelip ifade vereceksiniz dediler. Basın açıklamasında şube başkanının yanında duruyorum. Emniyete çağırılarak ifade vermemin nasıl bir gerekçesi olabilir?  Savcılığın resen yaptığı bir soruşturma sonucunda ifadelerimiz alınmak istendi. Hayatımın büyük bir bölümünü sendikacılığa ayırdım. Ben bu olayı kafamda bir yere oturtamıyorum. Açıklama yapmamama rağmen ifadeye çağrıldım. Türkiye'de örneğinin çok olduğunu düşünmüyorum” dedi.

