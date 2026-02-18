Sendika temsilcilerinden İtalyan Lisesi öğretmenlerine destek: 'Cezalandırma stratejisinden vazgeçin!'

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grevde 17 gün geride kaldı. Grevin 17. gününde TEZ-KOOP-İŞ ve TÜRK-İŞ yetkilileri lisenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama için okulun önünden İtalyan Konsolosluğu'na kadar yürüyen sendika temsilcileri ve öğretmenlere yurttaşlar da destek verdi.

Konsolosluk önünde yapılan basın açıklamasında ilk olarak söz alan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, "17 gündür kışın soğuğundaki meydanlarda sürdürdüğümüz bu direniş, sadece bir rakam pazarlığı değil, yıllardır biriken devasa bir adaletsizliğin, birikmiş bir haysiyet davasının patlamasıdır" dedi. Okul yönetiminin, öğretmen grevini "öğrencileri mağdur eden bir eylem" olarak nitelemesine tepki gösteren Karakurt, “Sizin derdiniz eğitim değil, sizin derdiniz eğitim hakkını arayan öğretmeni ezmektir. Bugün bu grevi kanuni bir zorunluluk ve haysiyet borcu olarak uyguluyoruz. Sınıfların hesabını biz değil, süreci kilitleyen okul yönetimi olarak siz vermelisiniz” ifadelerini kullandı.

"OKULUN VAR OLUŞ ŞARTIYIZ"

Karakurt’tan sonra söz alan ve “Biz Türk öğretmenler İtalyan Lisesi için, ayak bağı, baş belası değil bu okulun var oluş nedeni ve şartıyız” diyen Özel İtalyan Lisesi Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek ise “Lozan'a ve ilgili yasalara göre bu okulun açık kalabilmesi, Türk bayrağı çekmesine, kapıya T.C. Milli Eğitim Bakanlığı yazmasına, Türk müdür, Türk öğretmenler çalıştırmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına, kurallarına uyması şartlarına bağlıdır. Yani Türk öğretmenler bu okulun açık kalmasının olmazsa olmaz şartıdır” anımsatmasını yaptı.

"VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"

Taleplerinin yalnızca "hak ettikleri saygıyı görmek ve emeklerine değer verildiğini görmek” olduğunun altını çizen Gülek, “Milli Eğitim'in kurallarına uygun olarak, 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs istiyoruz. Benzer yabancı özel okullardaki öğretmen maaşlarını ve çalışma koşullarını istiyoruz” dedi. İtalyan Konsolosluğu'nun velilere söz verdiği gibi sorunu çözmek için elini çabuk tutmasını ve işi ciddiye almasını istediklerini vurgulayan Gülek, sözlerine şöyle devam etti:

‘AZARLANMAK İSTEMİYORUZ”

“Türk Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarının arkamızda dimdik durduğunu görmek istiyoruz. Ve en önemlisi, bir an önce okulumuza dönmek, öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Öte yandan bize bağıran, bizi azarlayan bir yönetici, öğretmen ve okul avukatları istemiyoruz. Her fırsatta ‘Beğenmeyen gitsin’ diyen bir müdür istemiyoruz. Aldığımız söylenen maaş yalanlarını ortaya çıkarmak için bordrolarımızla gezmek istemiyoruz. Taleplerimizin hakkımız olduğunu savunmak istemiyoruz. Grev yapmak istemiyoruz! Öğrencilerimizden ayrı kalmak istemiyoruz. Grevin 17. gününde bile bizle anlaşmak değil, bizi cezalandırmak üzerine kurduğunuz stratejinizden vaz geçin. Bu anlamsız direnişinize son verin.”