Sendikadan istifa etmeyenleri işten çıkarmıştı: AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki işçilerin çadırıyla dalga geçti

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:02

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:49

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, belediyede çalışan işçilerle Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşamadı. İşçilerin maaşına söz verdiği artışı yapmayan Tiryaki, işçilerin yan haklarını da kıstı. Tiryaki, duruma tepki gösteren iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye olan işçileri, sendikadan istifaya zorladı. Sendikadan istifa etmeyi reddeden işçileri Ramazan ayında kovan Tiryaki, bazı işçilerin maaşlarını düşük yatırdı. İşçiler, haksızlık karşısında hakkını arayarak grev kararı aldı. Direniş çadırı kuran işçiler, belediye önünde nöbete başladı. Tiryaki, nisan ayı olağan belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, işçilere kin kustu. Tiryaki, “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki. Bugün Altındağ Belediyesi'nde dışarıda çadır kuran sendikaya ait bir tane sendika üyesi çalışan yoktur. Orada duranların da Altındağ Belediyesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. İşten atıldık diyen adamları buraya getirirseniz hem atılanlara, hem atıldık diyenlere ödül veririm. ‘Ramazan'da bir tane adam atılmasın’ talimatı vermişim. O atıldı denenler de belediyeden kendisi çıkmak isteyen insanlar. Bunların sayısı da 23 kişi. ‘Belediye bizi atsın biz daha çok para alalım’ diye yaptılar” dedi.

İŞÇİLER TİRYAKİ'Yİ BELGELERLE YALANLADI

Söz konusu ifadeye karşın Tiryaki, Ramazan ayında 28, toplamda 46 işçiyi kovdu. Belediyedeki görevinden kovulan işçiler, Tiryaki’nin söylemleri üzerine işten çıkış belgelerini sendika aracılığıyla yayımladı. “Çadır kurma meraklısı olmadıklarını” belirten işçiler, “Biz direniş çadırımızı heves için değil, işlerimizin ve haklarımızın iade edilmesi için kurduk. Ailelerimizin rızkı için buradayız. Bizim tek amacımız işlerimize geri dönmek. Bu yanlıştan geri dönülene kadar mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Mücadelemizi itibarsızlaştırmaya çalışan söylemlere aldırmadan yağmur soğuk demeden mücadelemiz zaferle sonuçlana kadar devam ettireceğiz. Bu çadır kararlılığın ve adaletin simgesidir” dedi. Tiryaki’nin işçilere yönelik söylediği, ‘Belediye bizi atsın biz daha çok para alalım’ sözlerine de tepki gösteren işçiler, “Hiç kimse kışın ortasında, Ramazan ayı yaklaşırken daha fazla tazminat almak için işten kovulmak istemez. Bizim derdimiz bu olsaydı, direniş çadırında ne işimiz var? Bu söylem tamamen işten çıkarmaları haklı temeline oturtma çabasıdır” ifadelerini kullandı.