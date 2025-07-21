Sendikalar grevin eşiğinden yüzde 50 yerine yüzde 24 zamla geri döndü: Taleplerin yarısına evet!

Yaklaşık yedi aydır zamsız çalışan 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetten gelen üçüncü teklif masada. TÜRK-İŞ ve Hak-İş’in, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için gerçekleşecek enflasyon oranında artış öngören pakete “evet” demeye hazırlandığı öğrenildi. Böylece grev ve eylem ihtimali şimdilik rafa kalkmış görünüyor.

Demiryolları, karayolları, elektrik üretim santralları, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçileri kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ilk altı ay için yüzde 50, ikinci dönem için ise yüzde 25’er zam talep etmişti.

Hükümetin ilk teklifi yüzde 16+8 zam olmuş, tepkiler üzerine ikinci teklif yüzde 17+10’a yükselmişti. Bu süreçte konfederasyonlar grev sinyali vermişti. Geçtiğimiz hafta sunulan yüzde 24’lük teklif ise taleplerin gerisinde kalmasına rağmen olumlu karşılandı. Konfederasyon başkanları son açıklamalarında “ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin devam ettiğini” duyurdu. Talebin oldukça gerisinde kalmasına karşın teklif sendikalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.

Kurulda görüş birliği İşçi tarafının cuma günü toplanan Kamu Koordinasyon Kurulu’nda, sendika yönetimleri görüşlerini iletti. Toplantıda tüm sendika başkanları yüzde 24’lük zam teklifine “evet” dedi. Ancak zam oranı kabul edilse de sosyal haklar konusunda görüşmelerin bu hafta süreceği de belirtilmişti. İşçi konfederasyonlarının bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Masada pazarlıkları süren konular da şöyle sıralandı.