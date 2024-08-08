Sendikalaşmak 'yüz kızartıcı' suç oldu! Polonez işçilerinin hak arayışı devam ediyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:34

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:48

İstanbul'un ilçelerinden Çatalca'da bulunan Polonez Et Fabrikası'nda, 17 Temmuz'da sendikalaşma isteğinde bulunan 135 Polonez işçisinin işine son verildi. Önce 13 işçi, "Küçülmeye gidiyoruz" denerek işten çıkarıldı. Duruma itiraz eden ve arkadaşlarının işlerine geri dönmesini isteyen 122 işçinin daha 'Kod 46' ile işi elinden alındı. Haksız yere kovulduklarını belirten işçilerin hak arayışı devam ediyor.

'TEK AMAÇ SENDİKANIN YETKİ ALMASININ ENGELLENMESİ'

İşçilerin 'küçülmeye gitme' sebebiyle işten çıkarılmasının ardından, bir gecede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 200 işçi girişi yapıldığını belirten Tek-Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, "İktidarın son on yıldır patronların talepleri üzerine, çalışma yaşamına vurduğu darbe Polonez mücadelesinde devam ediyor. Bir gecede bakanlığa 200 işçi girişi yapılıyor ancak bu işçilerin kim olduğu bilinmiyor. Tek amaç sendikanın yetki almasının engellenmesi" dedi.

Ayrıca Karlıkaya, işçilerin izinli olduğu gün fabrikanın görüntü ve ses kaydeden kameralarla donatıldığını ancak işçilerin buna karşı çıktığını söyledi.

İŞÇİLER HAKARETE MARUZ KALIYORDU

Konuya ilişkin konuştuğumuz Polonez işçileri ve vardiya amirleri, "Firma küçülmeye gidiyor denerek önce bir kısmımızı, hırsızlık yaptınız denerek yani 46 kodu ile geri kalanımızı işten çıkardılar. Biz işten çıkarıldığımız an 120 fason işçi işe alındı. İzin istediğimizde hakarete maruz kalıyorduk. İşe gelmezsen kapı orada, biz sizi sözleşmeleriniz gereği satın aldık diyorlardı. İzinli günümüzde işe gelmediğimiz için paramızı kesiyorlardı. Sorunca devlet kesti diyorlardı" açıklamalarında bulundu.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Direnişleri günlerdir devam eden işçiler, polis tarafından sert müdahaleye uğradıklarını belirtti. Çevik Kuvvet'in ekip olarak eyleme müdahale etti, kalkan ve biber gazı kullandı. Müdahaleler sırasında düşerek kafasını taşa çarpan ve hastanelik olan işçiler olduğu, bunun yanı sıra işçilerin küçük çocuklarının da müdahalelerde zarar gördüğü ifade edildi.