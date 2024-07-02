‘Sendikalaştıkları için atıldılar’
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan KLAS Isıtma Soğutma Klima Sistemleri’nde (KLS Klima) Birleşik Metal-İş’te örgütlenen dört kişi 25 Haziran’da işten çıkarıldı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası atılan işçilerle birlikte fabrika önünde açıklama yaparak direniş başlattı. ‘Çoğunluk tespiti’ Sendikanın İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, Cumhuriyet’e konuştu. Aktürk, işten çıkarmaların nedeninin “çoğunluk tespiti” olduğunu söyledi. Aktürk, “Anayasal olarak 50+1’lik bir düzenleme bulunmaktadır. Bu çoğunluğu temsil etmektedir. Bakanlıktan ‘çoğunluk tespiti’ geldi ve ardından arkadaşlarımız işten çıkartıldı” dedi.
Aktürk, “İşçi
arkadaşlarımız kıdem
ihbar tazminatlarını
dahi alamadı. Dört
arkadaşımız sadece
anayasal haklarını
kullandığı için
çeşitli baskı, telkin
ve dedikodular
ile sendikaya üye
olduktan sonra işten
çıkartıldılar” ifadelerini
kullandı.
‘Sahip çıkıyoruz’
Aktürk, “Fabrikanın
önünde alkış ve
sloganlar ile anayasal
haklarımıza sahip
çıkıyoruz. İşten atılan
arkadaşlarımız işe
alınana kadar, herkes
sendikayı kabul edene
kadar eylemlerimiz
devam edecek” diye
konuştu.
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