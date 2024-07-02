‘Sendikalaştıkları için atıldılar’

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası atılan işçilerle birlikte fabrika önünde açıklama yaparak direniş başlattı. ‘Çoğunluk tespiti’ Sendikanın İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, Cumhuriyet’e konuştu. Aktürk, işten çıkarmaların nedeninin “çoğunluk tespiti” olduğunu söyledi. Aktürk, “Anayasal olarak 50+1’lik bir düzenleme bulunmaktadır. Bu çoğunluğu temsil etmektedir. Bakanlıktan ‘çoğunluk tespiti’ geldi ve ardından arkadaşlarımız işten çıkartıldı” dedi.

Aktürk, “İşçi arkadaşlarımız kıdem ihbar tazminatlarını dahi alamadı. Dört arkadaşımız sadece anayasal haklarını kullandığı için çeşitli baskı, telkin ve dedikodular ile sendikaya üye olduktan sonra işten çıkartıldılar” ifadelerini kullandı. ‘Sahip çıkıyoruz’ Aktürk, “Fabrikanın önünde alkış ve sloganlar ile anayasal haklarımıza sahip çıkıyoruz. İşten atılan arkadaşlarımız işe alınana kadar, herkes sendikayı kabul edene kadar eylemlerimiz devam edecek” diye konuştu.

