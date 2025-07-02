Şener Üşümezsoy Bursa Gemlik depremlerini yorumladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde art arda meydana gelen depremler, bölgede kısa süreli panik yarattı. AFAD, Gemlik’te sırasıyla 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntılar İstanbul'dan da hissedildi.

"İSTANBUL İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Deprem hareketliliğiyle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Gemlik’te yaşanan depremlerin şimdilik tehlike oluşturmadığını belirtti.

Ekol TV’ye konuşan Üşümezsoy, bu depremlerin, Nisan ayında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu söyledi.

Daha önce de İstanbul’da büyük bir depremin beklenmediğini defalarca dile getiren Üşümezsoy, söz konusu 6.2’lik depremin büyük oranda enerji boşalttığını savundu.

“GEMLİK’TEKİ HAREKETLİLİK NORMAL”

Ünlü deprem uzmanı, İstanbul açıklarında yaşanan sarsıntının ardından bölgede zaman zaman artçıların hissedileceğini, Gemlik’te yaşanan son depremlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.