Sengel: Makul şartlarda 20 yıllık sözleşme istiyoruz

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:11

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:11

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi otoparkının Selçuk Belediyesi’nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmek istenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sürece dair açıklamalarda bulundu.

1970’lerden bu yana Meryem Ana Evi’nin olduğu lokasyonda bulunan otoparkın işletmeciliğini Efes Selçuk Belediyesi’nin yaptığını belirten Sengel, “Önce sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve meclis üyelerimizle bir araya geldik. Daha sonra emekçi arkadaşlarımızla birlikte Meryem Ana’ya çıktık. Orada güçlü bir seslenişte bulunduk. Aynı gün bir imza kampanyası da başlattık. Kamu yararı anlamında çok önem arz eden, bütçemizin yüzde 50’sinden fazlasını teşkil eden bu gelirin belediyemizde kalması ve aksi takdirde bu konuda haklı mücadelemizi devam ettireceğimize ilişkin 22 Aralık tarihinde bir dilekçe kaleme aldık. Aynı zamanda da çarşıya çıktık. Bu konuda esnafımızı bilgilendirdik” diye konuştu.

HER KESİMDEN DESTEK

Belediye emekçilerinin çağrısının ardından 23 Aralık’ta Meryem Ana Evi önünde geniş bir katılımla gerçekleşen basın açıklamasına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Sadece Efes Selçuk’tan değil İzmir’deki birçok kamu kurum ve kuruluşundan, sivil toplum örgütlerinden Türkiye’nin birçok yerinden bu haklı direnişimize dair destek aldık. Meryem Ana Evi Derneği tarafından da desteklendiğimizi duymamız bizim için de çok büyük bir onur oldu. Bir kez daha bize omuz veren, bizi destekleyen, mücadelemizi fark eden herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İSTENMEYEN BELGELER BİZDEN İSTENDİ”

Ağustos ayında Efes Selçuk Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılan dilekçeye karşılık gelmemesine rağmen belediye emekçilerinin açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden bir dilekçe yayınlanmasına dikkat çeken Başkan Sengel, “Mevcut olan o dilekçe 25 Aralık Pazartesi itibariyle elimize ulaştı. Dilekçede bizden, daha önce 2018 yılında imzalanan 5 yıllık sözleşmede istenmeyen ve aslında 2011 yılında çıkan bir mevzuata dayanan birçok belgenin istendiğini gördük. Hemen arkadaşlarımızla hazırlığımızı yaptık. Bugün itibariyle bu belgeleri gönderdik” dedi.

“GERÇEKLERLE, DİMDİK AYAKTA”

Konuşmasında bir kez daha 20 yıllık sözleşme vurgusu yapan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bize destek olan herkesin imzasıyla birlikte, bizden istenen tüm belgeleri “20 yıllık, sürdürülebilir ve makul şartlarda bir sözleşme istiyoruz. Bugün itibariyle hem elden hem de E-KAP üzerinden teslim ettik. Efes Selçuk halkıyla, çalışanlarıyla ve aynı zamanda Efes Selçuk’un kıymetini bilen Türkiye’deki bütün insanlarla bu haklı mücadelenin sonuna kadar arkasında duracak. Bilin ki biz yalanlardan ziyade gerçeklerle bir arada dimdik ayakta durmaya kendimize şiar edinmiş kişileriz. O yüzden bu şeffaflığı sizlerle paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.