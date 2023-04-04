Şengel: Yüzde 130 zam yaptık ama işçi arkadaşlarımıza yetmiyor!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:45

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:45

Efes Selçuk Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası, belediye işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika grev kararı alacaklarını duyururken Başkan Filiz Ceritoğlu Şengel bir açıklama yaparak işçilerin 20 bin TL’yi aşan maaş talebinde olduğunu duyurdu.

“EN DÜŞÜK İŞÇİ GELİRİNİ 15 BİN 155 TL SEVİYESİNE ÇIKARDIK”

Toplu iş sözleşmelerinde henüz sonuç alamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Şengel, “İktidarın işçi sınıfına uygun gördüğü zam oranının çok üstünde bir ücret seviyesini, hesabını kitabını ince ince yaparak önerdiğimiz halde anlaşmakta zorlanıyoruz. Çünkü yetmiyor ne belediyemizin ekonomik gücü ne de dayanışmanın en güzel örneklerini gösteren Efes Selçuk halkının soluğu, 20 yıllık iktidarın biriktirdiği ekonomik kriz, işsizlik, enflasyon ve gelir adaletsizliği gibi sorunları çözmeye yetmiyor. İktidar 5 bin 500 TL asgari ücreti 8 bin 500 seviyesine uyarladı, biz 6.615 TL düzeyinde olan en düşük işçi gelirini, ince ince hesap yaparak, 15 bin 155 TL seviyesine çıkardık ama bu seviyelerde uzlaşmakta zorlanıyoruz. Belediyemizdeki işçi arkadaşlarımıza, iktidarın iyileştirmesinin çok ötesinde bir oranda, yüzde 130 seviyesinde zam yaptık ama işçi arkadaşlarımıza yetmiyor. Kendileri 20 bin TL’yi aşkın bir talepte bulunuyor. Eğer bu koşullarda popülist sözlerle işçileri siyaset malzemesi haline getirmeyeceksek, başka bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Ücretleri mümkün olduğunca artırmanın yoluna bakacaktık, ama geçmiş dönemlerle kentimizde yaşandığı gibi ödeyemeyeceğimiz vaatlerle samimiyetsiz şovlara da girişmeyecektik; biz de öyle de yaptık. Bizce, daha büyük belediyelerin de üstünde ve kabul edilebilir seviyelerde bir ücret ve gelir artışını önerdik. Şimdi geldiğimiz noktada, iktidarın halkımızdan ve belediyelerimizden esirgediği merkezi devlet olanaklarının yokluğunda hem hizmet üretmeye hem çalışma arkadaşlarımızın sofralarını büyütmenin yollarını aramaya hem de dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“HER ADIMDA SİYASİ VE EKONOMİK ENGELLERLE KARŞILAŞTIK”

Hizmet üretmek ve çalışanlarının sofralarını büyütmek için her adım attıklarında siyasi ve ekonomik engellerle karşılaştıklarını belirten Başkan Sengel, “4 yıldır hizmet üretmek, çalışma arkadaşlarımızın sofrasını büyütmek ve dayanışmayı güçlendirmek için attığımız her adımda siyasi ve ekonomik engellerle karşılaştık. Belediyemizin giderleri hep arttı, gelirlerimiz hep geride kaldı. Ve giderek daha da zorlanıyoruz. Milyonlarca turistin harcamaları kentimizde kalmadığı için, Esnafımız ayakta kalma mücadelesi verdiği için, Çiftçimiz çok çalışıp az kazandığı, maliyetleri hep arttığı için, Gençlerimiz nitelikli ve kazandıran işlerde istihdam edilemediği için, ailelerimiz çocuklarına nitelikli ve sağlıklı gıda temin edemediği için, işçilerimiz, iktidarın verdiği zam daha ceplerine girmeden enflasyon karşısında eridikçe yoksullaşıyor, bu yüzden zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS’A UMUTLA, KARARLILIKLA, KOL KOLA YÜRÜMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”

14 Mayıs yaşanacak olan seçim sürecine de değinen Sengel, şunları söyledi:

“14 Mayıs’tan sonra halkın zenginliğinin halk için, herkes için harcandığı iktidarımızda, ülkemizin sorunlarını tek tek çözebilecek, kentlerimizi kalkındıracak, refahı sağlayacak ve işçinin hakkını ziyadesiyle işçiye teslim edebilecek bir ülkeyi kuracak; sorunlarımızı kökünden çözeceğiz. O zamana kadar hem Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak hem de bir Efes Selçuklu olarak zorlansak da direnmeye, dayanışmaya ve 14 Mayıs’a umutla, kararlılıkla, kol kola yürümeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.”