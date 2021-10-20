'Seni meşhur edeceğiz' diyerek dolandırdılar
Adana’da dükkanına gittikleri dönerci Ercan T.’yi (23) 'Seni meşhur edeceğiz' diyerek kandırıp, görüntülerini çekip oyalayarak cep telefonunu çalan 3 kişi tutuklandı.
Adana'da 13 Ekim'de otomobil kiralayan Sami E., kuzeni Kenan E. ile arkadaşı Mert İ.’yi yanına alarak Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki bir dönerciye gitti. Burada dükkan sahibi Ercan T.’ye 'Seni meşhur edeceğiz' diyen Sami E., cep telefonuyla işletmenin görüntülerini çekmeye başladı. Daha sonra Sami E., Ercan T.’yi döner keserken görüntüleyip, oyalamaya başladı. Bu sırada Kenan Eken ise Ercan T.’nin, cebindeki cep telefonunu çalıp bir de döner yaptırdı. Şüpheliler otomobille ayrılırken, ceplerini kontrol eden Ercan T. ise telefonunun çalındığını anladı.
CEP TELEFONUNU ÇALDILAR
Şüpheliler saatler sonra Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’ndeki bir tuhafiyeye girerek çorap alacağını söyledi. Çorapları gösteren dükkan sahibi Songül A.’nın (47) bir anlık dalgınlığından faydalanan 3 şüpheli, tezgahta duran cep telefonunu çalıp tuhafiyeden ayrıldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden Songül A. ile Ercan T.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İŞ BİRLİĞİYLE YAKALANDILAR
Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Polisin, irtibata geçtiği araç kiralama acentesi sahibi, Sami E.’yi arayıp, “Araçta bir sıkıntı çıktı. Hemen getirmeniz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Sami E. aracı, kuzeni ve arkadaşına verip kaçtı. Araç kiralama acentesine giden Kenan E. ile Mert İ, polis ekiplerince yakalandı.
BİN 200 TL ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Emniyete götürülen şüphelilerin, Ercan T.’nin cep telefonu üzerinden çevrimiçi bir oyunda bin 200 TL’lik alışveriş yaptığı tespit edildi. Kenan Eken ifadesinde, suçlamaları reddedip, cep telefonlarını çalmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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