Şeniz Doğan’dan 8 bin öğrenciye burs

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, eğitim alanında gençlere yönelik yeni destek projelerini açıkladı. Yeni dönemde burs verilen öğrencisi sayısı 4 binden 6 bine çıkarken, 2 bin üniversiteliye de burs verilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:57
Şeniz Doğan’dan 8 bin öğrenciye burs
Abone Ol google-news

Eğitime ve öğrencilere yaptığı desteklerle adından sıkça söz ettiren Denizli’nin Merkezefendi Belediye Başkanı ve adayı Şeniz Doğan, yeni dönem projeleriyle büyük destek görüyor. Öğrencileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla birçok hizmeti gerçekleştiren Şeniz Doğan, yeni dönemde öğrenim yardımlarını artıracak.

Geçtiğimiz dönemde yılda 5. ila 12. Sınıfta öğrenim gören 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlanıyordu. Doğan’ın açıklamasıyla birlikte bu sayı 6 bine yükseltildi. Ayrıca, 2 bin üniversite öğrencisine de öğrenim yardımı yapılacak.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gençlerin yanında olmanın ve eğitimlerine katkıda bulunmanın en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrencilerimizin hep yanında olduk. Bugüne kadar yılda 4 binden fazla öğrencimize burs verdik. Yeni dönemde öğrenim desteği vereceğimiz öğrenci sayısını yılda 6 bine çıkarıyoruz. Ek olarak ihtiyaç sahibi 2 bin üniversite öğrencimize de burs veriyoruz” diye konuştu.


Denizli haberleri Merkezefendi haberleri Şeniz Doğan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'

Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'

Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'
Boşanma aşamasındaki Eşine falçatayla saldıran sanığa ağır ceza

Boşanma aşamasındaki Eşine falçatayla saldıran sanığa ağır ceza
İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'

İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor