Şeniz Doğan’dan 8 bin öğrenciye burs

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:57

Eğitime ve öğrencilere yaptığı desteklerle adından sıkça söz ettiren Denizli’nin Merkezefendi Belediye Başkanı ve adayı Şeniz Doğan, yeni dönem projeleriyle büyük destek görüyor. Öğrencileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla birçok hizmeti gerçekleştiren Şeniz Doğan, yeni dönemde öğrenim yardımlarını artıracak.

Geçtiğimiz dönemde yılda 5. ila 12. Sınıfta öğrenim gören 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlanıyordu. Doğan’ın açıklamasıyla birlikte bu sayı 6 bine yükseltildi. Ayrıca, 2 bin üniversite öğrencisine de öğrenim yardımı yapılacak.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gençlerin yanında olmanın ve eğitimlerine katkıda bulunmanın en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrencilerimizin hep yanında olduk. Bugüne kadar yılda 4 binden fazla öğrencimize burs verdik. Yeni dönemde öğrenim desteği vereceğimiz öğrenci sayısını yılda 6 bine çıkarıyoruz. Ek olarak ihtiyaç sahibi 2 bin üniversite öğrencimize de burs veriyoruz” diye konuştu.