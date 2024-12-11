Şenol Babuşcu duyurmuştu: ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:30

Türkiye'de nakit alım gücünün düşmesi ile birlikte küçük banknotların kullanımı giderek azaldı. Bu gelişmeler doğrultusunda bankaların yeni bir dönem için hazırlık yapmaya başladığı ortaya çıktı.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçen günlerde ATM'lerde başlayacak olan yeni dönemin detaylarını paylaşmıştı.

ATM'LERDE YALNIZCA 200 TL'LİK BANKNOTLAR MI OLACAK?

Şenol Babuşcu'nun açıklamaları şöyledi;

"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler'' demişti.

Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak.

500 TL BANKNOTLAR PİYASAYA ÇIKACAK MI?

Bu durum sonrasında akıllar 500 TL banknot'un çpiyasaya çıkarılıp çıkarılmayacağı geldi.

Elde edinilen bilgilere göre ise 2025 yılında 500 liralık banknotlar piyasaya sürülecek ve bankamatiklerden 200 ile 500 TL banknotları çekmek mümkün olacak.

İşte Şenol Babuşcu'nun o paylaşımı...