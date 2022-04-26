Şenyaşar ailesi adalet nöbetini sürdürüyor... Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'

26 Nisan 2022 Salı, 16:57

2018 yılında AKP'li milletvekili Halil İbrahim Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında kavga çıkmış, 4 kişi yaşamını yitirmişti. İki aile arasında süren davada AKP'li Yıldız'ın yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış ve 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala gerçekleşen olay sonrası Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet eylemi' başlatan Emine ve Ferit Şenyaşar, tutuklamaların tamamının gerçekleşmediği ve Fadıl Şenyaşar'ın hâlâ cezaevinde olması nedeniyle adliye önündeki eylemlerine devam ediyor.

Halk TV'ye konuşan AKP'li Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise kavga sonrası Şenyaşar ailesine yönelik 'terör olayı' dediği için pişmanlığını dile getirdi, Fakıbaba "Keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım. Terör olayı dediğim için kendimi affedemedim" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba'nın ifadelerinin sorulduğu Ferit Şenyaşar, şunları söyledi:

"FAKIBABA ÇOK ŞEYE TANIK OLDU"

"Sanırım vicdanı rahatsız oldu ya da AKP'nin içerisinde biraz dürüstlüğü ve vicdanı ön plana çıktığından dolayı hata yaptığını söyledi. Biraz geç bir açıklama oldu ama bizim için yine de kıymetli ve değerli bir açıklama. Keşke devamını getirse çünkü katliam yapılan hastanede Fakıbaba da bulunuyordu. Birçok şeye tanık oldu."

"KURTULMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bugün adliyeye gelirken görgü tanıkları anlattı; En son cumartesi günü, ifadeler alınırken Yıldız'ın akrabaları gelmiş ve güvenliğin önünde bağıra çağıra 'Bu aileyi öldüreceğiz. Kurtulmalarına da, adliye önünde oturmalarına da izin vermeyeceğiz' şeklinde tehdit etmişler."

"FAKIBABA'NIN EVİNE SİLAHLARLA GİRDİLER"

AKP'li Fakıbaba'nın evinin silahlarla basılarak tehdit edilmesine ilişkin soruya yanıt veren Şenyaşar, "Tehdit edildi bununla ilgili savcılığa da başvurdu. Fakıbaba medyaya bunu açıklamadı "Tahmin ettiğiniz kişiler" dedi. Bu kim olabilir? "

"ZAMANI GELİNCE SÖYLEYECEĞİM"

"Bunu bize danışmanı söyledi. Keşke bunu Fakıbaba da açıklasa ama 'Zamanı gelince açıklayacağım' dedi. Ancak hâlâ sessizliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları sebebiyle iş yerlerini ziyaret etmiş ve taraflar arasında çıkan kavgada Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları, Şenyaşar ailesine kaldırıldıkları hastanede de saldırmış ve tekrar çıkan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Hastanede yaşanan linç ve ölümler esnasında Urfa Valisi Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ve dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hastane bahçesinde bulunuyordu. Olay sonrası Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.

Anne Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar, aile fertlerinin ölümünden sorumlu olan kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde 400 günü aşkın süredir 'adalet eylemi' yapıyor.

Olayın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından geçtiğimiz günlerde AKP'li Yıldız'ın ailesinden 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklu 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.