Serbest bırakılan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 'Elemanın bir tanesi adımı vermiş...'

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Geçen günlerde birçok ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü gibi isimlerin yanı sıra listede Yusuf Güney de yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki. Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü' denilmişti."

YUSUF GÜNEY SABAH SAATLERİNDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Geçtiğimiz saatlerde Yusuf Güney Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Güney ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği verdi ve ardından da serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI, SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, hakkında çıkan iddialara sert bir dille yanıt verdi.

Güney, yaklaşık 10 gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek hastaneden aldığı raporları kameraya gösterdi.

Ünlü şarkıcı, 'Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay değil mi?' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında, adının dosyaya yalnızca bir kişinin ifadesiyle girdiğini savunan Güney, "Elemanın bir tanesi adımı vermiş, ‘o da içiyor’ demiş. Tek olay bu. Öyle gözaltına alma, yakalama kararı falan yok. Haberim olur olmaz da aradım ve ‘geliyorum’ dedim" ifadelerini kullandı.

Kendi isteğiyle gidip ifade verdiğini vurgulayan şarkıcı, tüm testleri yaptırdığını ve sonuçları beklediğini söyledi.

İşte Yusuf Güney'in o açıklaması: