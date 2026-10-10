Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde, CHP ve YENİ Parti aday çıkarmayarak oylamaya katılmadı. AKP ve MHP'nin ortak adayı Serdar Orhan ise seçime tek aday olarak girdi. Peki, Serdar Orhan kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kaç yaşında, nereli?

SERDAR ORHAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serdar Orhan, aslen Trabzon’un Of ilçelidir. İlk, orta ve lise eğitimini İlim ve Fazilet Vakfı Okulları’nda tamamladı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından ailesine ait grup şirketlerinde görev alan Orhan, uluslararası pazarlama ve finans alanlarında yöneticilik yaptı.

Serdar Orhan’ın Siyasi Kariyeri

Serdar Orhan, siyasi hayatına 2010 yılında AKP Ataşehir İçerenköy Mahalle Gençlik Kolları Başkanlığı göreviyle başladı. İlerleyen yıllarda AKP Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı, İstanbul İl Gençlik Kolları görevleri, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2019-2021 yılları arasında AKP Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Orhan, 2024 yerel seçimlerinde ise AKP Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

Serdar Orhan’ın Sivil Toplum Çalışmaları

Sivil toplum çalışmalarında da yer alan Serdar Orhan, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2018-2019 yıllarında ise TÜGVA Spor Koordinatörlüğü Başkan Yardımcılığı yaptı.