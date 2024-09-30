Serhat Akın'a silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.
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