'Şeriata uymuyor' diyerek avukatlığı bırakmıştı... Şimdi de 'peygamberlik' ilan etti

Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:06

Güncelleme: 11.01.2025 - 18:06

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve bir dönem avukatlık mesleğini icra eden, ancak “Şeriata uygun değil” diyerek avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, sosyal medyadan paylaştığı video ile "peygamberlik" ilan etti.

Zal, Sultanahmet Meydanı'nda çektiği videoda Kuran'dan bir sureden alıntı yaparak "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Buna karşılık ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir" dedi.

Zal, "Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Selam, hidayete tabi olanlaradır" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK İÇİN 'CEHENNEMLİK' DEDİ

Eylül Ecem Zal adlı şahıs, daha önce yaptığı açıklamada “Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum...” demişti.

"Şeriata uygun olmadığı" gerekçesiyle avukatlığı bıraktığını belirten Zal, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için de “Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir” demekten geri durmamıştı.



