Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:45

Silvan ilçesi kırsal Gören Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu’dan kenarda bekleyen yakınları haber alamadı. Yakınları Oğurlu'yu bir süre suda aradı, bulamayınca da AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KANALIN SUYU KESİLECEK

Gelen ekipler, Mehmet Oğurlu için arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında kanalın suyunun kesilmesini talep etti.