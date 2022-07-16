Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mehmet Oğurlu (25), serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Oğurlu için arama çalışması başlatıldı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:45
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
Abone Ol google-news

Silvan ilçesi kırsal Gören Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu’dan kenarda bekleyen yakınları haber alamadı. Yakınları Oğurlu'yu bir süre suda aradı, bulamayınca da AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KANALIN SUYU KESİLECEK

Gelen ekipler, Mehmet Oğurlu için arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında kanalın suyunun kesilmesini talep etti.


boğulma sulama kanalı diyarbakır
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler