Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren Yahya Akmeşe (16) akıntıya kapılıp kayboldu. Ekipler, Akmeşe'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:47
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
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Olay, dün akşam saatlerinde, Ünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya Akmeşe, serinlemek için evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Yüzme bilmediği belirtilen Akmeşe, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dün yapılan aramalardan sonuç alamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekiplerin kanalda sürdürdüğü arama çalışmalarını, Akmeşe'nin yakınları da takip ediyor.


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