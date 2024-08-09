729 bin Suriyelinin kayıp olması hakkında uzmanlar uyardı: ‘İşlenecek suçların soruşturması yapılamaz’

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini belirten Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından iki ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını söyledi.

Açıklamayı gazetemize değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, bu durumun yaratacağı risklere dikkat çekti.

“729 bin sığınmacılardan herhangi birinin bir suç işlemesi ve kaçak yollardan Suriye’ye geri dönmesi halinde herhangi bir idari tahkikat yapılmasının da mümkün olmayacağının” altını çizen Yıldırım, “Yani bu kişilerin işleyebilecekleri cinayetler faili meçhul olarak kalacaktır, mülke zarar verme suçları tazmin edilemeyecektir” uyarısında bulundu. Bu durumda izleri büyük ölçüde kaybolan kişilerin hangi faaliyetlerle meşgul olduğunun da bilinmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “İstihbarata konu olan bir faaliyetin öznesi olabilirler. 729 bin kişi içinde istatistiki olarak yabancı bir istihbarat teşkilatının varlığını kaçınılmazdır” dedi.

İSTANBUL’DA 530 BİN SURİYELİ YAŞIYOR

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın göç istatistiklerini baz alarak rapor yayımladı. İstatistiklere göre Ağustos 2024 itibarıyla, Türkiye’de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli, geçici koruma statüsüne sahip. 16 milyon 186 bin 141 kişinin yaşadığı İstanbul’da ise kayıtlı 530 bin 217 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’u 430 bin 176 ile Gaziantep takip ediyor.