Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki görev değişiminin arka planı: Kayınbiraderin paylaşımları dikkat çekiyor

19 Nisan 2022 Salı, 11:39

Halk TV yazarı Barış Soydan, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) önceki gün yaşanan görev değişiminin arka planını köşesine taşıdı.

Görev süresi dolan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yerine, eski Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğineyse Mutalip Ünal atanmıştı.

Gönül'ün zaten SPK Başkan Yardımcısı olduğunu, sessiz sakin, iktidarla ilişkileri iyi olan bir bürokrat olarak bilindiğini belirten Soydan, "Ama eski başkan Taşkesenlioğlu’nun da iktidar partisiyle ilişkileri iyiydi. Daha önce Halkbank Genel Müdürlüğü yapan Taşkesenlioğlu’nun kızkardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, AKP’nin Erzurum Milletvekili" yorumunu yaptı.

NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN

Soydan, Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2019 yılında şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir nikah töreniyle Prof. Dr. Ünsal Ban'la evlendiğini hatırlattı. Ardından şunları kaydetti:

"Ünsal Ban, kayınbiraderinin görevden alındığı gün ilginç bir tweet paylaştı: 'Hayatı anlamak için, hancı ve yolcu meselesini her yönüyle çok iyi bilmek gerekir.'

Hancıyla kimi, yolcuyla kimi kastetti acaba?

Ünsal Ban bir süre önce yine ilginç tweet’ler paylaşmıştı.

Ban 11 Şubat’ta paylaştığı bu tweet’leri daha sonra sildi. Ama yukarıdakilerle bağlantılı gözüken 10 Şubat tarihli başka bir tweet duruyor: 'Söz boğazda kalınca yük oluyor.'

Bu tweet’e 'Serkan' adlı bir kullanıcı, 'Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz' diye cevap vermiş.

Ban’ın 14 Aralık tarihinde yine çok ilginç bir tweet’i var:

Görüldüğü gibi Ünsal Ban’ın Tweet’leri hayli gizemli. 'Tüm detayları ile' olduğu belirtilen bir rüşvetin anatomisi neyle ilgiliydi acaba? Peki ya p-a-i-a-a-t-d-s-s-k kimdi? 'Her türlü rüşveti alan, tehdit ve şantajla işlerini halleden' kimdi peki?(...)"