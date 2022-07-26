Sertab Erener koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Sertab Erener koronavirüse yakalandı.
BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
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