Sertab Erener koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Sertab Erener koronavirüse yakalandı.

DHA
26 Temmuz 2022 Salı, 22:28
Sertab Erener koronavirüse yakalandı
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BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.


Sertab Erener koronavirüs
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