Sertap Erener'den sahnede AKP'nin 'sokak hayvanları' düzenlemesine tepki: 'Bu yasa çalışmayacak!'

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, verdiği konserde AKP’nin TBMM’ye sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifine tepki gösterdi.

Erener, konser sırasında sahneye, Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü davet etti. Köpeklerle birlikte sahneye gelen Boltürk, “Bugün hayvanları barınaklara hapsetmeye ve öldürmeyi teklif eden bir yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Bu işin altından öldürerek hapsederek değil yaşatarak kalkarız ancak. Son olarak, ‘unutma beni uyutma beni’ diyoruz” dedi. Erener’de “Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim” diye konuştu.

Sevilen şarkıcı Sertap Erener, dün akşam BtcTurk Vadi Açıkhava’da verdiği konserde, AKP’nin hazırlayarak TBMM’ye sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi.

Konserde, farkındalık adına sokak hayvanlarıyla ilgili kısa bir film gösterildi. Erener daha sonra sokak hayvanlarını sahiplenme aşamasına barınmasını sağlayan Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü sahneye çağırdı.

Sahneye, barınma ve bakımını yaptığı köpeklerle gelen Boltürk şunları söyledi:

“UNUTMA BENİ UYUTMA BENİ”

"Bugün hayvanları barınaklara hapsetmeye ve öldürmeyi teklif eden bir yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Kurtaran Ev olarak değil sokakta gördüğümüz tüm canlıların yaşam hakkını savunan ve onların sesi olan gönüllüler olarak burada bulunuyoruz. Teklif edilen yasada sokaktaki hayvanların toplanması alındıkları yerlere geri bırakılmaması ve gerek görüldüğü koşullarda öldürülmesi konuşuluyor.

Senelerce yapılmayan kısırlaştırmanın denetlenmeyen üretimin kısacası biz insanların hatalarını hayvanlara ödetemeyiz, ödetmemeliyiz. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler el ele vererek kısırlaştırmayı arttırabilir sahiplendirmeyi yaygınlaştırabilir ve üretimin önüne geçebiliriz. Bu işin altından öldürerek hapsederek değil yaşatarak kalkarız ancak. Son olarak unutma beni uyutma beni diyoruz. "

“UYKUSUZ GECELER BİZİ BEKLİYOR”

Boltürk’ten sonra konuşan Sertap Erener ise, “Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim. Ne olur sahiplenelim bununla ilgili sosyal sorumluluk sahibi olduğumuz bireyler olarak bilelim. Çünkü bu yasa çalışmayacak. Büyük bir kaos bizi bekliyor. Uykusuz geceler bizi bekliyor. Lütfen siz de ses olun” dedi.