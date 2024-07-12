Son dakika... AKP'li Güler duyurdu: Sokak hayvanları için hazırlanan düzenleme Meclis'te!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:39

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:59

AKP'nin sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasa teklifi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemesinin ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin Meclis'e sunulduğunu duyuran AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "17 maddelik teklif hazırladık, toplum sağlığını ilgilendiren bir durum var" dedi.

Güler'in açıklamalarından özetler şöyle:

"-5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.

-Yeni kanun teklifi ile kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite edilme imkanı kalmayan köpeklerin hayatına ötenazi yoluyla son verilme noktasında imkan tanıyoruz.

-Kanunun açık emrine rağmen yeterli çalışmaları yapmayan mahalli idarelerdeki Belediye Başkanlarına, meclis üyeleri ve idari görevliler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ön görüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...