Son dakika... AKP'li Güler duyurdu: Sokak hayvanları için hazırlanan düzenleme Meclis'te!

Son dakika haberi... Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:39
Son dakika... AKP'li Güler duyurdu: Sokak hayvanları için hazırlanan düzenleme Meclis'te!
Abone Ol google-news

AKP'nin sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasa teklifi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemesinin ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin Meclis'e sunulduğunu duyuran AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "17 maddelik teklif hazırladık, toplum sağlığını ilgilendiren bir durum var" dedi.

Güler'in açıklamalarından özetler şöyle:

"-5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.

-Yeni kanun teklifi ile kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite edilme imkanı kalmayan köpeklerin hayatına ötenazi yoluyla son verilme noktasında imkan tanıyoruz.

-Kanunun açık emrine rağmen yeterli çalışmaları yapmayan mahalli idarelerdeki Belediye Başkanlarına, meclis üyeleri ve idari görevliler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ön görüyoruz."

Ayrıntılar geliyor... 

 

 


Abdullah Güler haberleri sokak hayvanları haberleri

İlgili Haberler

İzmir Barosu’ndan 'sokak hayvanları' için getirilecek kanun teklifine tepki: 'Büyük bir katliamın ayak sesleri'

İzmir Barosu’ndan 'sokak hayvanları' için getirilecek kanun teklifine tepki: 'Büyük bir katliamın ayak sesleri'
Başkanların eşleri “sokak hayvanları” için bir araya geldi

Başkanların eşleri “sokak hayvanları” için bir araya geldi
CHP’li belediyeler, orman yangınlarından sokak hayvanlarına pek çok konuda birlikte çalışacak

CHP’li belediyeler, orman yangınlarından sokak hayvanlarına pek çok konuda birlikte çalışacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler