Server Tanilli'yi özlemle andık
Aydınlanmanın öncü isimlerinden siyaset bilimi ve anayasa hocası ve gazetemizin yazarı Prof. Dr. Server Tanilli, ölümünün 12’nci yıldönümünde İstanbul’daki mezarı başında dün düzenlenen törenle anıldı.
Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılan törene, Tanilli’nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Nigar Sancak, “Tanilli kitaplarında okuyucuya yalnızca yaşadığımız dünyanın gerçeklerini anlatmakla kalmamış, toplumun nasıl değişebileceğini de anlatmıştır. Genç sayılacak bir yaşta aramızdan ayrılan Server Hoca’mız her zaman direnenlerin simgesi olmuştur” dedi.
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