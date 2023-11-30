Server Tanilli'yi özlemle andık

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:00

Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılan törene, Tanilli’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Nigar Sancak, “Tanilli kitaplarında okuyucuya yalnızca yaşadığımız dünyanın gerçeklerini anlatmakla kalmamış, toplumun nasıl değişebileceğini de anlatmıştır. Genç sayılacak bir yaşta aramızdan ayrılan Server Hoca’mız her zaman direnenlerin simgesi olmuştur” dedi.