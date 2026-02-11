Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'in TBMM'de yemin etmek üzere yapacağı konuşma öncesi Meclis Genel Kurulu karıştı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu yaralandı. Peki, Servet Mullaoğlu kimdir? CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
SERVET MULLAOĞLU KİMDİR?
1975'te Hatay'da doğdu. Antakya Kurtuluş Lisesi'nde öğrenim gördü, ortaokul yıllarından itibaren siyasetle ilgilendi.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü. 2000 yılında Antakya'da hukuk bürosu açtı. Aynı dönemde CHP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı oldu. 2011'de CHP Hatay İl Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ama listeye giremedi. 2018'de CHP Hatay İl Başkanı seçildi.
2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay 3. sıra milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. 28. dönem TBMM'de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir.
SERVET MULLAOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI
İyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Mullaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
DAHA ÖNCE DE BİBER GAZINDAN ETKİLENMİŞTİ
CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestolara yönelik polis müdahalesinde biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.