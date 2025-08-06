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Servis minibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

6.08.2025 12:24:00
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İHA
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Servis minibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Ordu’nun Ünye ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Aydıntepe Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Çaybaşı karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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