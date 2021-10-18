Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:03

Reşadiye-Aybastı karayolunun 5'inci kilometresinde saat 13.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Reşadiye'den Karataş köyüne giden Mevlüt Karaca yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi muhtarı Dursun Can'ın kullandığı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Minibüsteki yolculardan Emine Yıldırım (60) kaza yerinde, Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araçtaki 11 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye ile Niksar'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.