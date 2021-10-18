Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Reşadiye-Aybastı karayolunun 5'inci kilometresinde saat 13.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Reşadiye'den Karataş köyüne giden Mevlüt Karaca yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi muhtarı Dursun Can'ın kullandığı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Minibüsteki yolculardan Emine Yıldırım (60) kaza yerinde, Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araçtaki 11 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye ile Niksar'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup