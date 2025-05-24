SES’ten uyarı: ‘Sağlıkçılar angaryaya zorlanıyor’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, Malatya Şubesi'nin düzenlediği toplantıda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Karacabey, "Tüm sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında ciddi eksiklikler var. İş yükü angaryaya dönüştü, çalışanlar mobbing ve fazla mesaiyle baş etmeye çalışıyor" dedi.

Malatya’daki toplantıya Karacabey’in yanı sıra sendikanın avukatı Sevinç Hocaoğulları ve şube üyeleri de katıldı. Toplantının odak noktası, sağlık emekçilerinin hukuki hakları ve bu hakların mücadelesiydi.

“MALATYA SAĞLIK ALANINDA YALNIZ BIRAKILDI”

Malatya’nın sağlık hizmetlerinde yeterince desteklenmediğini ifade eden Karacabey, özellikle özel hastanelerdeki uygulamaların sorgulanması gerektiğini belirterek, “Yenidoğan çetesi gibi çarpıcı örnekler artık bize şunu sorduruyor: Bu özel hastanelerde neler oluyor? Kamusal sağlık hizmetine neden ulaşamıyoruz?” dedi.

“DEPREM SONRASI TAYİN KRİZİ HÂLÂ ÇÖZÜLMEDİ”

Karacabey, deprem sonrası Malatya’da sağlık çalışanlarının tayin hakkı olmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, “Depremden sonra birçok sağlık emekçisi görev yerini değiştiremediği için mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Bu, sağlık politikalarındaki büyük bir eksikliğe işaret ediyor” diye konuştu.

“YETERSİZ KADRO, ARTAN YÜK: SAĞLIKÇILAR TÜKENİYOR”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne çevre illerden gelen hasta yükünün arttığını ancak buna karşın personel takviyesinin yapılmadığını söyleyen Karacabey, “Hekimlerin eğitim yetersizliği bir yana, hemşire, ebe, laborant ve teknikerlerin çalışma düzeni artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Depremin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen bu sorunlara çözüm üretilmemesi, ciddi bir yönetim zafiyetidir” ifadelerini kullandı.



